Интервалы движения временно увеличены на участке фиолетовой ветки метро

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Отмечается, что связано это с падением сумки-тележки на пути.

— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за сумки-тележки, упавшей на путь, — рассказали в Telegram-канале департамента.