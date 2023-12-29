Интервалы движения временно увеличены на участке фиолетовой ветки метро
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что связано это с падением сумки-тележки на пути.
— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за сумки-тележки, упавшей на путь, — рассказали в Telegram-канале департамента.
На данный момент движение на участке вводится в привычный график.