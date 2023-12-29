Ефимов: Москва удвоила результаты по программе создания рабочих мест в 2023 году

Число рабочих мест, которые будут созданы благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), выросло в 2023 году более чем вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

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«В 2023 году число рабочих мест, которые будут созданы благодаря городской программе, выросло более чем вдвое. Мы заключили соглашения, по которым инвесторы возведут в столице почти 1,5 млн кв. м недвижимости – промышленные, деловые, социальные, культурные и другие важные для Москвы объекты, где смогут трудоустроиться около 64 тыс. человек. В реализацию проектов будет вложено 518 млрд руб. – это более 50% от общей суммы инвестиций по программе», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, который принял участие в заседании проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице.

Кроме того, в 2023 году были введены в эксплуатацию первые объекты, построенные по программе стимулирования создания МПТ. Это восемь социальных учреждений: три школы и пять детских садов почти на 4 тыс. мест. Они находятся в Западном Дегунино, Москворечье-Сабурово, Щукино, поселениях Рязановское, Сосенское и Филимонковское.

«К концу 2023 года трехкратно увеличилось число индустриальных объектов, которые будут построены в рамках городской программы. В связи с реализацией политики технологического суверенитета в следующем году также ожидаем значительный прирост количества промышленных проектов в программе», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба.