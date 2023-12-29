Два дома по программе реновации построят в Нагорном районе
В Нагорном районе Южного административного округа столицы в рамках программы реновации построят два дома. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она отметила, что новостройки возведут на участке 0,44 гектара. Строительство будет вестись по адресу: Симферопольский проезд, 7.
— Рядом с этим участком уже стоит сданный дом по программе реновации, и этот объект станет продолжением реорганизации всего района. Он будет выполнен по индивидуальному проекту и с учетом современных условий для комфортного проживания, — подчеркнула Княжевская.
Председатель Москомархитектуры добавила, что площадь будущих домов составит почти 20 тысяч квадратных метров, а их высота не будет превышать 75 метров.
С начала 2023 года в Москве построено и введено в эксплуатацию свыше 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 6,2 миллиона «квадратов» жилья. Об этом накануне рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.