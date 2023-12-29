Собянин: 1,2 млн школьников и студентов воспользовались с 2018 года бесплатными туристическими автобусами

Около 4 тыс. поездок совершили с начала 2023 года бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы, с 2018 года этой услугой воспользовалось 1,2 млн человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«Благодаря программе «Музеи-детям» у московских школьников и студентов колледжей есть уникальная возможность бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Для того чтобы ребята и их сопровождающие могли с комфортом и безопасно выезжать на экскурсии, с 2018 года Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы. С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», – говорится в сообщении.

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Мэр отметил, что в этом году автобусами Мосгортранса могли воспользоваться уже более 950 образовательных организаций.

«Когда услуга только появилась, на ее оформление требовалось около месяца, что, конечно, было не очень удобно. Поэтому мы постарались сократить срок, и сейчас школе достаточно подать заявку за неделю до намеченной поездки. Только с начала этого учебного года автобусы совершили около 4 тыс. поездок и перевезли более 133 тыс. ребят, а всего с начала 2018 года этой услугой успели воспользоваться 1,2 млн школьников и студентов колледжей», – добавил Собянин.

Он пояснил, что перед выходом на маршрут автобус проходит предрейсовый контроль.

«Должным образом проверяются тормозная система, рулевое управление, внешние световые приборы и светоотражающая маркировка, стеклоочистители и стеклоомыватели, шины и колеса, силовая установка, а также прочие элементы конструкции: зеркала, стекла, замки, и так далее. При малейшей технической неисправности автобус в рейс не выпускается – его заменят на другой. Перед рейсом водитель также проходит обязательный медицинский осмотр, который включает в себя: сбор жалоб, визуальный осмотр, измерение давления, пульса и температуры, тесты на алкоголь и психоактивные вещества. При незначительном отклонение состояния здоровья водитель снимется с рейса и его подменяет коллега», – рассказал Собянин.

По его словам, для выездов в музеи и выставочные залы ежедневно используют порядка 100 автобусов туристического класса, оснащенных всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки ребят. Так, на крыше таких автобусов установлены проблесковые маячки, спереди и сзади – знаки «Осторожно дети!».

«Благодаря мониторам водитель может следить не только за дорогой, но и за тем, что происходит в салоне. Удобные эргономичные кресла обязательно оснащены ремнями безопасности. Чтобы поездка была комфортной и нескучной, в любое время года в автобусах работают системы климат-контроля, есть телевизоры и, конечно, разъемы для зарядки гаджетов», – подчеркнул мэр.

Помимо этого, в Москве действует уникальный проект бесплатных экскурсий для людей старшего поколения – «Добрый автобус».

«Его пассажирами могут стать активные участники «Московского долголетия». Ежедневно в рейс отправляется 11 «добрых автобусов». В течение года они совершают около 4 тыс. поездок и перевозят около 200 тыс. пассажиров «серебряного» возраста. Каждый день на борту «доброго автобуса» перевозят до 550 человек. Маршрут каждого автобуса составлен таким образом, чтобы показать как можно больше интересных мест», – написал Собянин.

«Добрый автобус» путешествует и по ближнему Подмосковью – Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот».

«Причем список достопримечательностей постоянно пополняется – только в 2023 году его дополнили около 20 мест», – уточнил мэр.

Попасть на первую экскурсию могут москвичи, имеющие постоянное место жительства в столице: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также получатели досрочной пенсии по выслуге лет. Воспользоваться предложением можно один раз в год, а чтобы чаще участвовать в экскурсиях «Доброго автобуса», необходимо стать активным участником «Московского долголетия». Узнать подробности о «Добром автобусе» можно в любом центре московского долголетия, список адресов доступен на портале mos.ru.