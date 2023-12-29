Более 3 тыс. спортивных тренировок посетили участники проекта «Город заданий» в 2023 году

В 2023 году участники проекта «Город заданий» посетили более 3 тыс. спортивных тренировок во дворах и парках, суммарно москвичи провели на них свыше 12 тыс. часов и сожгли 8,4 млн калорий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожане занимались бадминтоном, баскетболом, футболом, волейболом, фитнесом, настольным теннисом и танцами. За спортивные задания участники проекта получили более 10 млн городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов». Больше всего – 15 тыс. баллов – начисляют за выполнение норм ГТО. Подготовиться к этому заданию помогают специальные тренировки: в теплое время года профессиональные инструкторы проводят их в парках по выходным и будням. За час занятия можно заработать 790 баллов. Благодаря тренировкам в 2023 году нормы ГТО успешно выполнили 924 человека», – говорится в сообщении.