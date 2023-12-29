Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках ввели в эксплуатацию

Спортивный комплекс «Ника» открылся в районе Текстильщики. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Алексей Слободчиков.

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По его словам, комплекс общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров находится на Волжском бульваре. Здесь обустроили 25-метровый бассейн и тренажерный зал.

— В комплексе общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест, — рассказал Слободчиков.

Он также отметил, что в здании появились конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, медпункт с кабинетом врача и другие необходимые помещения. Здесь также установили лифт, грузоподъемность которого составляет тысячу килограммов.

Для маломобильных граждан на территории комплекса и внутри него обустроили безбарьерную среду со входами на уровне земли, пандусами и системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

На фасаде здания установили алюминиевые панели натуральных природных оттенков, а также витражное остекление. Рядом с комплексом специалисты обустроили проезды, тротуары, ограждение.

На протяжении всего строительства здесь проводились надзорные проверки, в частности 17 выездных, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.