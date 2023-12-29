Спорткомплекс «Ника» в Текстильщиках введен в эксплуатацию

На юго-востоке Москвы в районе Текстильщики введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Ника». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В комплексе общей площадью 7,6 тыс. кв. м оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест. Кроме того, для спортсменов будут работать 25-метровый бассейн и тренажерный зал», – приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Антона Слободчикова.

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Отмечается, что здание переменной этажности находится по адресу: Волжский бульвар, вл. 8. В нем также есть конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт с кабинетом врача и буфет, установлен лифт грузоподъемностью 1 тонна.

Тренироваться в спорткомплексе смогут в том числе маломобильные граждане, для них внутри и на территории создана безбарьерная среда со входами на уровне земли, пандусами, пожаробезопасными зонами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации. Фасады здания облицованы алюминиевыми панелями натуральных, гармонирующих между собой природных оттенков (древесный, светло-зеленый, бежевый и светло-серый). Архитектурный облик дополняет витражное остекление. Рядом со спортивным комплексом оборудованы проезды, тротуары и плоскостные парковки для автомобилей. Установлено ограждение, сделано наружное освещение, на территории разместили малые архитектурные формы. Специалисты озеленили территорию: разбили газоны и высадили кустарники.