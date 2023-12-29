Собянин: Праздничные новогодние программы пройдут на 12 окружных площадках и в 21 парке Москвы

«Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве. Праздничные программы ждут горожан на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. В каждом округе будут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. В числе площадок – парк «Ходынское поле», аллея Космонавтов на ВДНХ , Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно» и другие», – написал Сергей Собянин.

Он отметил, что единая программа празднования пройдет 31 декабря и 1 января с 17:00 до 3:00, 1–3 января с 15:00 до 21:00. «В 21 столичном парке гости смогут потанцевать под живую музыку и принять участие в программах на льду. Масштабные мероприятия с участием звезд с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января запланированы в парках «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», в Таганском парке и саду «Эрмитаж» и других. Кроме того, самую волшебную ночь в году можно провести на одной из площадок «Путешествия в Рождество». Подготовлена программа для всей семьи: спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой – для малышей, музыка и выступления популярных артистов – для взрослых», – подчеркнул мэр.