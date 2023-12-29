Более 400 услуг и сервисов будут доступны москвичам онлайн и по телефону в новогодние праздники

На портале mos.ru горожанам доступно более 400 услуг и сервисов, с помощью которых можно решить практически любую повседневную задачу, а горячие линии общегородского контакт-центра в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В новогодние выходные жители столицы могут воспользоваться сервисами и услугами цифровой экосистемы Москвы, чтобы записаться к врачу, вызвать мастера для устранения неполадок в квартире, оплатить счета, уточнить расписание транспорта и график работы учреждений, а также решить другие бытовые вопросы», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с помощью сервиса «Мои платежи» можно оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, городской телефон и мобильную связь, а также погасить штрафы. Сообщить о неисправностях в квартире или доме поможет сервис «Вызов мастера». С помощью соответствующего сервиса можно записаться к врачу, а получить помощь для животных поможет сервис «Запись к ветеринарному врачу». Обратиться в городские службы также поможет платформа «Электронный дом», также ответы на ряд вопросов можно найти на портале «Наш город».

В праздничные дни горячие линии общегородского контакт-центра продолжат работать в обычном режиме. Операторы и голосовой помощник подскажут, как получить услугу или сервис, примут заявку на устранение неполадок в квартире или доме, уточнят расписание городского транспорта и помогут записаться к врачу. В единой справочной службе правительства Москвы по номеру: 8 (495) 777-77-77 жители получат ответы на вопросы о жизни города, а также ознакомятся с актуальным графиком работы городских ведомств и центров «Мои документы». Обратившись в единый диспетчерский центр по номеру 8(495) 539-53-53, можно получить консультацию по коммунальным вопросам и при необходимости оставить заявку на устранение неполадок в квартире или доме.

Операторы горячей линии единой медицинской справочной службы города Москвы по номеру 122 запишут к врачу и дадут информацию по вопросам здравоохранения, служба записи на прием к врачу доступна по телефону: 8 (495) 539-30-00. В круглосуточном контакт-центре для владельцев животных по телефону: 8 (495) 612-04-25 можно получить консультацию ветеринара, а в контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного) подскажут тарифы и расписание движения городского транспорта. Здесь также можно сообщить о забытых в поездке вещах.