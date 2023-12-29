Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус два–плюс три градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус трех–плюс двух градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

На длинных праздничных выходных в столице ожидается нестабильная погода с температурными показателями от плюс 3 до минус 22 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.