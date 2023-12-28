Движение на участках Ленинградского шоссе ограничат с 29 декабря

Движение транспорта на участках Ленинградского шоссе будет ограничено с 29 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— С 29 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года на участках Ленинградского шоссе и съезде с Ленинградского на Международное шоссе будет недоступно для движения две–три полосы, — говорится в сообщении.

В транспортном департаменте уточнили, что три полосы будут закрыты для движения в районе пересечения Ленинградского шоссе с Международным шоссе. Кроме того, на этом месте обустроят временную объездную дорогу при движении в сторону центра.

Также на участке съезда будут закрыты две полосы, там обустроят временную объездную дорогу. Среди прочего будет закрыт съезд с Ленинградского шоссе на Вашутинское. Ограничения связаны с проведением строительных работ, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».