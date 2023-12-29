Автомобили припаркуются бесплатно в новогодние праздники на всех улицах Южнопортового

29.12.2023. Парковка в Южнопортовом районе будет бесплатной с 1 по 8 января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. «По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников парковаться на улицах города можно бесплатно. В это время многие уезжают из города, количество машин снижается, и на парковках становится свободнее. Мы просим автомобилистов быть внимательными и парковаться по правилам, несмотря на отмену оплаты», — отметил Максим Ликсутов. С 1 по 8 января не нужно будет платить за парковку на всех столичных улицах, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам. Напомним, что платные парковки в Южнопортовом районе расположены по адресам: Велозаводская улица (нечетная сторона); Волгоградский проспект (четная сторона от пересечения с улицей Мельникова до пересечения с 2-й улицей Машиностроения); Дубровский 1-й проезд; Кожуховская 7-я улица; Крутицкий 3-й переулок (нечетная сторона от пересечения с Новоспасским проездом до пересечения с Воронцовской улицей); Крутицкий 3-й переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Симоновский Вал до пересечения с Воронцовской улицей); Машиностроения 1-я улица; Машиностроения 2-я улица (исключая четную сторону от пересечения с Шарикоподшипниковской улицей до пересеченияс Волгоградским проспектом); Новоостаповская улица; улица Сайкина (нечетная сторона); Трофимова улица от дома 29 до дома 36 корпус 1 (включительно); Шарикоподшипниковская улица; Южнопортовая улица (четная сторона от пересечения с Третьим транспортным кольцом до пересечения со 2-м Южнопортовым проездом); Южнопортовый 1-й проезд (от пересечения с улицей Трофимова до пересечения со 2-м Южнопортовым проездом, нечетная сторона от пересечения со 2-м Южнопортовым проездом до пересечения с Южнопортовой улицей); Южнопортовый 2-й проезд (нечетная сторона от дома 19 строения 1 до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом).