Максим Ликсутов рассказал о новогоднем сюрпризе для москвичей

«Людям в первую очередь интересно знать, как изменился транспорт конкретно для них, в тех местах, где они бывают, живут или работают. Поэтому мы сделали возможность для пассажиров сформировать такой персональный отчет. Для этого нужно ввести данные своей «Тройки» или авторизоваться через личный кабинет приложения и посмотреть, что изменилось в транспорте в определенных районах города, то есть конкретно для пользователя карты. Задачу делать транспорт доступным для пассажиров поставил Мэр Москвы Сергей Собянин», — Максим Ликсутов.