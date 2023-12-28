Сдать новогодние деревья жители Тропарево-Никулина смогут по четырем адресам

28.12.2023 В рамках акции «Елочный круговорот» в Тропарево-Никулине 2 января откроются пункты приема новогодних деревьев по четырем адресам. Как сообщается на портале «На западе Москвы», сдать ели, пихты и сосны можно будет по адресам: - ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп.2 (дворовая территория рядом с контейнерной площадкой для сбора отходов); - ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 2 (дворовая территория рядом с контейнерной площадкой для сбора отходов); - ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 (дворовая территория); - ул. Никулинская, д. 13 (дворовая территория рядом с контейнерной площадкой для сбора отходов). Деревья будут приниматься круглосуточно до 25 февраля. Всего в ЗАО заработают 54 пункта. Прежде чем сдать хвойники, москвичам следует очистить их от украшений, после этого деревья передадут на переработку. В Москве акция проводится с 2016 года. За это время было собрано 220 тысяч деревьев. -- Фото: https://pxhere.com