Власти Петербурга не будут проводить салют в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. Как следует из анонса праздничной программы, в новогоднюю ночь петербуржцев и гостей города ждут концерт-марафон, мультимедийное шоу и выступления танцевальных коллективов. "Праздничная программа начнется в 22.00 с мультимедийного шоу "Петербург. Было – стало – будет" на фасаде Главного штаба. В 23.00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни", - говорится в сообщении. Комитет по культуре не анонсировал проведение праздничного салюта. До этого врач-травматолог АО "Медицина" Сергей Малыхин рассказал, что при неумелом обращении с пиротехникой есть риск получить серьезные ожоги. По его словам, опаснее всего близко разглядывать фейерверк, который, как кажется, уже "отстрелял свое".