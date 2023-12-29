На Красноармейской улице заделали дыры на дороге

29.12.2023. Дорожное покрытие на участке на Красноармейской улице отремонтировали, заделав дыру. Ранее с подобной просьбой обращались местные жители, сообщил «Автомобильные дороги САО». — По указанному адресу выполнены работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия, — написал директор специальной организации Магомед Габибуллаев. По словам москвичей, на пешеходном переходе образовалось несколько отверстий в дороге. Благодаря оперативной реакции проблемы была устранена. По вопросам ремонта дорог местные жители могут по телефону «Автомобильные дороги САО»: +7 (495) 940-06-94. Уточнить информацию можно на сайте организации.