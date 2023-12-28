Акция «Новогодний десант» прошла в Морозовской детской больнице
Деды Морозы и Снегурочки, надев альпинистское снаряжение, поздравили с Новым годом пациентов Морозовской детской городской клинической больницы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«В этом году на крыши корпусов высадились 50 бесстрашных Дедов Морозов. С помощью специального альпинистского снаряжения они заглянули в окна больничных палат. Появления зимних волшебников ребята ждали с нетерпением и с удовольствием махали им в ответ руками и дарили улыбки. Компанию спасателям составили Снегурочки – психологи пожарно-спасательного центра Москвы. Они взмыли к окнам палат на пожарных автолестницах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для пациентов подготовили интерактивные игры по теме безопасного поведения. Также детей познакомили с кинологами.
«Специалисты развернули на площадке полевую кухню, приготовив вкусную кашу и горячий чай», – добавили в пресс-службе.