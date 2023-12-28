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Акция «Новогодний десант» прошла в Морозовской детской больнице

Деды Морозы и Снегурочки, надев альпинистское снаряжение, поздравили с Новым годом пациентов Морозовской детской городской клинической больницы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Акция «Новогодний десант» прошла в Морозовской детской больнице
© Агентство «Москва»

«В этом году на крыши корпусов высадились 50 бесстрашных Дедов Морозов. С помощью специального альпинистского снаряжения они заглянули в окна больничных палат. Появления зимних волшебников ребята ждали с нетерпением и с удовольствием махали им в ответ руками и дарили улыбки. Компанию спасателям составили Снегурочки – психологи пожарно-спасательного центра Москвы. Они взмыли к окнам палат на пожарных автолестницах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для пациентов подготовили интерактивные игры по теме безопасного поведения. Также детей познакомили с кинологами.

«Специалисты развернули на площадке полевую кухню, приготовив вкусную кашу и горячий чай», – добавили в пресс-службе.

Новости Москвы