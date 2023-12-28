Почти 400 школьников посетят Москву в новогодние праздники

Делегации школьников из регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую область, с 3 по 8 января 2024 года побывают в Москве. Ребята посетят музеи столицы, развлекательные программы, новогодние представления и многие другие мероприятия.

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Всего в новогоднем путешествии в рамках образовательно-туристического проекта «Город открытий» примут участие 380 школьников. Мероприятия подготовлены при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Комитета по туризму города Москвы.

Дети смогут принять участие в инновационном проекте «Город открытий», посетить новогодние представления в Государственном Кремлевском Дворце и Гостином дворе, Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, Дарвиновского музея и многое другое.

В преддверии Нового года и Рождества столицу украсили праздничные плакаты, иллюминации и искусственные елки. В 2023-м Москва была украшена пятью тысячами световых декоративных конструкций и свыше чем одной тысячей искусственных елок.