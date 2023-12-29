На ул. Раменки построен ФОК на средства городского бюджета

29.12.2023 В Раменках завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, общая площадь которого составляет более 6 тыс. кв. м. Объект располагается по адресу: улица Раменки, владение 19. Работы велись за счет средств городского бюджета. На сайте мэра и правительства столицы сообщается, что ФОК возведен на месте старого здания. Его пропускная способность составляет 1472 человека в сутки, а одновременно смогут заниматься около 180 спортсменов. В комплексе разместили универсальный зал игровых видов спорта, зону единоборств, тренажерный зал, студии ритмической гимнастики и хореографии. Также посетителям доступны 25-метровый бассейн, учебная плавательная ванна, медицинский кабинет и буфет. «Фасад здания украшен белыми ламелями и витражным остеклением на уровне первого этажа. Вдоль нижнего и верхнего контуров комплекса разместили архитектурную подсветку», - говорится в материале. Рядом с учреждением организованы парковки с выделенными местами для маломобильных групп населения, устроены проезды и тротуары. -- Фото: mos.ru