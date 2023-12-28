Вильфанд: в 2023 году в РФ зафиксировали более 1000 метеорологических рекордов

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в 2023 году на территории страны было зафиксировано более 1000 погодных рекордов. Его слова передает ТАСС. Как отметил специалист, речь идет о 1 043 суточных рекордах в разных регионах государства. При этом большинство из них оказались связаны с аномально теплой погодой, подчеркнул он. "Было 840 рекордов максимальной температуры, 139 — минимальной температуры, и 83 [рекорда] по количеству осадков", — пояснил Вильфанд, выступая на пресс-конференции в Москве. Он добавил, что в текущем году метеорологи также зафиксировали достаточно большое число месячных погодных рекордов. В качестве примера специалист привел температурный режим в столице в сентябре, назвав его "фантастическим" и "самым теплым". 28 декабря Гидрометцентр РФ предупредил о резком похолодании на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в новогоднюю ночь. В частности, по информации метеорологов, в Москве и области температура воздуха может опуститься до -23°C.