Карты «Тройка» с новогодними поздравлениями появились в продаже

В столичном метро появились в продаже транспортные карты «Тройка» и билеты «Единый» с новогодними поздравлениями, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В честь наступающего Нового года мы выпустили билет «Единый» и карту «Тройка» в зимнем праздничном оформлении», – говорится в сообщении.

Как уточняется, купить лимитированные билеты «Единый» можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро, а карту «Тройка» – на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.