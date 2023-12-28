Карты «Тройка» с новогодними поздравлениями появились в продаже

Карты «Тройка» и билеты «Единый» с новогодними поздравлениями появились в столичном метро
В столичном метро появились в продаже транспортные карты «Тройка» и билеты «Единый» с новогодними поздравлениями, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В честь наступающего Нового года мы выпустили билет «Единый» и карту «Тройка» в зимнем праздничном оформлении», – говорится в сообщении.
Как уточняется, купить лимитированные билеты «Единый» можно в кассах и автоматах по продаже билетов московского метро, а карту «Тройка» – на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.
«Поздравляем пассажиров Московского транспорта с наступающими праздниками! Надеемся, что тематические «Единые» подарят хорошее настроение нашим пассажирам, а карты «Тройка» станут памятным новогодним сувениром», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.