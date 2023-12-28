Вильфанд предупредил москвичей о 25-градусных морозах в начале января
С 1 по 5 января в Москве прогнозируется аномально холодная погода, столбики термометров могут опуститься до 25 градусов мороза, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«1 января днем температура в Москве будет от минус 15 до минус 10 градусов. 2 января – дальнейшее усиление морозов, до минус 17 – минус 12 градусов. 3 января – от минус 21 до минус 16 днем, а ночью – до минус 25 градусов. И до 5 января прогнозируется аномально холодная погода, на 8–14 градусов ниже нормы», – сказал Вильфанд.
По предварительным прогнозам, с 5 по 7 января температура будет повышаться, но все равно останется ниже нормы, добавил синоптик.