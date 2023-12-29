Кирилл Пуртов: жители смогут приобрести более 70 машино-мест в Южном Бутове

На городские торги по продаже выставили машино-места в одном из паркингов на юго-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Кирилл Пуртов.

"Автовладельцев приглашают на торги по продаже 75 парковочных мест на многоуровневой наземной стоянке в районе Южное Бутово. Площадь объектов варьируется от 14 до 17 квадратных метров. Заявочные кампании завершатся в период с 16 по 25 января 2024 года", - рассказал Кирилл Пуртов.

Паркинг находится по адресу: улица Поляны, дом 22. Рядом есть автозаправки, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа, а также другие объекты инфраструктуры.

Торги пройдут с 19 января по 6 февраля. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва - город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Имущество от города" публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома - вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.