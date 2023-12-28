Москвичам пообещали 20-градусные морозы на Новый год

«Температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до минус 15 – минус 8 градусов, на северо-востоке – до минус 20 градусов. Ночью 1 января температура составит от минус 23 до минус 16 градусов, в Костромской области – до минус 28 градусов», – говорится в сообщении.