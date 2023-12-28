Москвичам пообещали 20-градусные морозы на Новый год

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Температура в новогоднюю ночь в Московском регионе может понизиться до 23 градусов мороза

В новогоднюю ночь в Московском регионе температура воздуха может опуститься до 23 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

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© РИА Новости

«Температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до минус 15 – минус 8 градусов, на северо-востоке – до минус 20 градусов. Ночью 1 января температура составит от минус 23 до минус 16 градусов, в Костромской области – до минус 28 градусов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с вторжением холодной воздушной массы из Арктики.

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