В Москве можно посетить более 600 культурных событий по "Пушкинской карте" на каникулах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Музеи, театры и другие культурные площадки столицы на зимних каникулах проведут свыше 1 тыс. праздничных мероприятий, более 600 из них можно будет посетить по "Пушкинской карте", сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

"В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города. На предстоящих новогодних каникулах владельцев Пушкинской карты ждет свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов. Всего за почти 2,5 года в рамках проекта в столице можно было посетить около 7,4 тыс. событий", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что анонсы большинства мероприятий можно найти в разделе "Афиша" на портале мэра Москвы. В частности, в культурном центре "ЗИЛ" с 2 по 6 января покажут концерт-сказку "Лесовичок и Новый год", а 3 и 7 января в Московском детском театре эстрады представят музыкальную постановку "Снегурочка". С 3 по 5 января в Московском театре "Новая опера" имени Е. В. Колобова состоится показ спектакля "Дюймовочка" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, авторы постановки переосмыслили историю, добавив новых персонажей и сюжетные линии.