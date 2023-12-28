В жилых домах Москвы заменили почти 600 мусоропроводов в 2023 году

"В России первый мусоропровод был спроектирован во Владивостоке в 1938-1939 годы. Мусоропровод представляет собой с выходом на этажи, это доставляет большое удобство в утилизации мусора. Кроме того, важной частью конструкции является дверца, которая позволяет забросить мусор в трубу так, чтобы он не попал обратно. С советских времен такими устройствами оснащаются дома в пять этажей и выше. В зданиях, где не предусмотрен мусоропровод, устанавливаются мусорные баки на улицах", - пояснили в пресс-службе.