В Москве открыли движение по Дмитровскому путепроводу

Бочкарев: Открыто движение по реконструированному Дмитровскому путепроводу в сторону центра Москвы
После реконструкции запущено движение по трем полосам Дмитровского путепровода в сторону центра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Открыты три полосы в сторону центра, и тем самым почти полностью восстановлено движение на Дмитровском шоссе. За 10 дней строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области, а также выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр города», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Глава Стройкомплекса отметил, что работы выполнялись без приостановления движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
«Теперь специалистам осталось полностью демонтировать временные конструкции, закончить обустройство лестниц с нового путепровода, дополнительно переложить 5 км инженерных коммуникаций и благоустроить прилегающую территорию», – добавил Бочкарев.
Как уточнил заммэра, четвертую полосу Дмитровского путепровода откроют после полного демонтажа временного путепровода – в I квартале 2024 года.
«Помимо этого, в июне следующего года в планах завершить реконструкцию четырехполосного участка ул. Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе и двухполосного направленного съезда с ул. Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею», – подчеркнул он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по направлению в область по обновленному Дмитровскому путепроводу.
«Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект – путепровод на Дмитровке, который пересекает третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3). Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. И вот запускаем четыре полосы в сторону Московской области», – отмечал Собянин.