В Москве открыли движение по Дмитровскому путепроводу

«Открыты три полосы в сторону центра, и тем самым почти полностью восстановлено движение на Дмитровском шоссе. За 10 дней строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области, а также выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр города», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.