Почти 19 тыс. коммунальных машин в Москве украсили к Новому году

«Традиционно для поддержания новогодней атмосферы одели в праздничные наряды городскую коммунальную технику. В общей сложности – почти 19 тыс. единиц. Это машины, обеспечивающие уборку города, техника наших инженерных компаний. Их украсили изображения новогодних елок, цифры «2024». На кабинах ряда машин появились новогодние шапочки, а кузова превратились в сани Деда Мороза и огромные подарки. В вечернее время часть декораций подсвечивается с помощью специальных световых элементов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.