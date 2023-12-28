Бочкарев: С начала реализации программы реновации расселение затронуло 949 домов по всей Москве

В Москве с начала реализации программы реновации было расселено 949 домов, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«С начала действия программы реновации в Москве обеспечено расселение уже 949 домов во всех округах города. Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных «стартовых» площадок. Напомню, что по итогам 2023 года их количество перевалило за 600. К переселению приступили уже более 154 тыс. участников программы реновации», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Бочкарев добавил, что под заселение передано 277 новостроек во всех округах столицы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что только в 2023 году переселение стартовало для жителей 311 домов, в новые квартиры с улучшенной отделкой начали переезд свыше 47 тыс. москвичей. «Для переселения жителей подготовлено 59 новостроек», – уточнил он.