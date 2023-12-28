Более 3 тыс. москвичей присоединились к зимнему фестивалю школьного спорта

«Москва заботится о том, чтобы занятия физической культурой были доступными как для взрослых, так и для самых юных жителей столицы. А школьный спорт – это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту – с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений. Ничто не сравнится с детской радостью от заброшенной шайбы или успешно выполненного упражнения. Именно поэтому столь важно поддерживать стремление ребенка к физкультуре и здоровому образу жизни, помогать ему совмещать тренировки с учебным процессом», – сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, которого цитирует пресс-служба.