Более 3 тыс. москвичей присоединились к зимнему фестивалю школьного спорта
В столице прошел зимний фестиваль школьного спорта, в нем приняли участие более 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.
«Более 3 тыс. жителей столицы присоединились к зимнему фестивалю школьного спорта в олимпийском комплексе «Лужники». Каждый посетитель праздника вне зависимости от возраста на входе получал карту с активностями и отправлялся на спортивный квест. Москвичи играли в керлинг, боулинг и гигантскую дженгу, собирали новогодние пазлы, катались на горке для тюбинга и командой осваивали лыжи. Успешно выполнив все активности, участники получали подарки от Деда Мороза», – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что для учащихся Москвы на фестивале прошли соревнования по лыжным гонкам, среди них были дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, все желающие попробовали свои силы в игре в вышибалы, а самые маленькие состязались на беговелах.
«Москва заботится о том, чтобы занятия физической культурой были доступными как для взрослых, так и для самых юных жителей столицы. А школьный спорт – это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту – с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений. Ничто не сравнится с детской радостью от заброшенной шайбы или успешно выполненного упражнения. Именно поэтому столь важно поддерживать стремление ребенка к физкультуре и здоровому образу жизни, помогать ему совмещать тренировки с учебным процессом», – сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, которого цитирует пресс-служба.