Инспекторы ЦОМП будут дежурить на шести станциях столичного метро в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на шести станциях столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Инспекторы ЦОМП будут работать всю новогоднюю ночь для помощи пассажирам. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января 18 сотрудников ЦОМП будут дежурить на станциях метро «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Китай-город» и «ВДНХ», – говорится в сообщении.
Также в новогоднюю ночь можно заказать сопровождение сотрудника ЦОМП на всей транспортной инфраструктуре. Оставить заявку на сайте нужно минимум за 24 часа.
«По традиции согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для помощи пассажирам инспекторы ЦОМП выйдут на дежурство на самых посещаемых станциях метро. В остальные праздничные дни они будут работать в обычном режиме – с 5:30 до 1:00 – и всегда будут готовы прийти на помощь пассажирам», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.