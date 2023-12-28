Инспекторы ЦОМП будут дежурить на шести станциях столичного метро в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить на шести станциях столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Инспекторы ЦОМП будут работать всю новогоднюю ночь для помощи пассажирам. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января 18 сотрудников ЦОМП будут дежурить на станциях метро «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Китай-город» и «ВДНХ», – говорится в сообщении.

Также в новогоднюю ночь можно заказать сопровождение сотрудника ЦОМП на всей транспортной инфраструктуре. Оставить заявку на сайте нужно минимум за 24 часа.