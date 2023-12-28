Новогоднее обращение Путина покажут на экранах Московского транспорта

Обращение Владимира Путина, новогоднее поздравление Сергея Собянина и тематический эфир будут транслировать на экранах Московского транспорта в новогодние праздники. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

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В департаменте уточнили, что увидеть обращение президента в прямом эфире можно будет на более чем 34 тысячах медиаэкранах в метрополитене и наземном транспорте. Аудиоверсия будет звучать в вестибюлях станций и на эскалаторах.

"Это важно для тех, кто встретит Новый год в транспорте", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Видеопоздравление мэра будут транслировать вечером 31 декабря также на медиаэкранах Московского транспорта, на эскалаторах и в вестибюлях зазвучит аудиопоздравление, говорится в сообщении.

Кроме того, на новогодних каникулах пассажиры увидят в транспорте тематический эфир, а именно новогодние мультфильмы и сказки. По словам Ликсутова, он уже несколько лет создает праздничное настроение и радует пассажиров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать всю новогоднюю ночь для помощи горожанам. Ликсутов уточнял, что 18 специалистов ЦОМП выйдут на дежурство с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на станциях метро "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Китай-город" и "ВДНХ".