Бочкарев: сад с водоемами появится в центре Москвы

Водоем, аллея для пешей прогулки и озеленение появятся на территории строящегося в центре города ЖК. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Благоустройство площадью 1,8 гектара будет создано во внутреннем дворе-парке, который образуют девять строящихся жилых домов. Зоны будут разделены на всесезонный сад, огороженные кустарниками пространства с уличной мебелью и места у воды под навесом. На нем сверху разместят россыпь светильников, которые в вечернее время создают эффект звездного неба, — сообщил Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что суммарная площадь озеленения составит более семи тысяч квадратных метров. На этой локации будет размещен газон, хвойные деревья и цветы. Там же будет находиться горка для детей.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что благоустройство территории возле городского вокзала «Ростокино» в Северо-Восточном округе столицы завершено.