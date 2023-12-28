Прогноз погоды в Москве: каникулы с резкими перепадами до минус 20

Прогноз погоды в Москве во время январских каникул обещает как минимум три морозных дня с температурой до минус 20 градусов. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в целом ситуация крайне интересная, потому что "модели прогноза погоды последнюю неделю очень сильно меняют свои прогнозы в хвостовой части – для периода от семи до десяти суток".

"То это очень тепло, то это очень холодно. Поэтому сказать со всей определенностью, какая будет погода на январских каникулах, нельзя. Сейчас последние версии настраивают всех на то, что холод сначала накопится на севере, северо-востоке Русской равнины, а потом в районе 1-2 января пойдет на юг. Скорее всего, Москве и Подмосковью предстоит дня три-четыре весьма морозных с температурой до 20 градусов ниже нуля», - сделал он прогноз.

В то же время конец декабря будет с плюсовой температурой, это приведет к резкому перепаду температур в новогодние праздники.

«В начале зимы предсказывалось, что зима будет полна таких резких и больших перепадов - от тепла к холоду и наоборот. Погода на каникулы как раз это подтвердит, потому что до 30-31 декабря у нас будет небольшой плюс (+1), а дня через два будет уже минусовая температура и сразу 20 градусов», - сообщил синоптик НСН.