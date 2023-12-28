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В Москве завершили благоустройство территории у вокзала «Ростокино»

Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности, отмечают столичные власти. Новый вокзал «Ростокино» объединяет одноимённые станции метро, МЦК и Московской окружной железной дороги.

В Москве завершили благоустройство территории у вокзала «Ростокино»
© РИА Новости

В ходе благоустройства расширили существующие и оборудовали новые тротуары, установили почти 50 фонарей и более 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. На Проспекте Мира возле дома 202А появился сквер со скейт-парком, спортивной и детской площадками, зонами для отдыха. У дома 185, корпус 2 организовали футбольное поле, спортивную и детскую площадки. В Будайском проезде сделали плоскостную парковку, зону для воркаута.

Поддержка и создание социальной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».

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