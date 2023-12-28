Бочкарев: Торгово-бытовой центр в форме круизного лайнера откроется в Новых Ватутинках в 2024 году

В 2024 году в районе Новые Ватутинки Новомосковского административного округа будет достроен и открыт крупный торгово-бытовой центр площадью 15 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Торгово-бытовой центр в районе Новые Ватутинки выполнен в футуристическом авторском дизайне и представляет собой трехэтажное здание в виде круизного лайнера. Сейчас в нем завершены фасадные работы и ведется внутренняя отделка помещений. Комплекс будет включать в себя обширную прилегающую территорию с наземной парковкой на 236 мест», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Как уточняется, объект располагается по адресу: Нововатутинский проспект, д. 6.

Заместитель мэра добавил, что фасады здания выполнены из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи, дополненных эффектной светодиодной подсветкой. «Ярким архитектурным акцентом станут декоративные опоры из окрашенного фиброцемента, поддерживающие пластичный карниз», – сообщил Бочкарев.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что на всех трех этажах разместятся ритейл-форматы и магазины известных брендов. Первый этаж, в частности, займут торговая галерея, сетевой супермаркет и ресторан быстрого питания.

«Десеневское поселение – яркий пример реализации политики комплексного развития территорий, принципа сбалансированной застройки. В этом районе построили и ввели крупные жилые комплексы. Вводим социальные, культурные объекты, магазины, создаем рабочие места, успешно развиваем транспортную инфраструктуру», – подчеркнул Жидкин.