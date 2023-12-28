Московский производитель электрооборудования изготовил более полумиллиона изделий за год

Столичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве электрооборудования, в 2023 году выпустила свыше 500 тысяч изделий. Этому поспособствовало увеличение производственной линии в 1,5 раза. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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— Сегодня в городе действует свыше 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования, на которых трудоустроены более 17 тысяч человек. Заводы выпускают широкую номенклатуру изделий для многих отраслей, наращивают производственные мощности и объемы выпуска продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Так, в 2023 году компания «АТБ Электроника» изготовила свыше полумиллиона изделий — промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств. Это на 40 процентов превышает показатели 2022-го. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза и оптимизации процессов, — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что продукция компании используется в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, отрасли телекоммуникаций и транспорта, медицине и многих других.

Сегодня мощности предприятия позволяют изготавливать товары независимо от размера партии: от нескольких штук до крупных серий с широким спектром устанавливаемых компонентов.

В ассортименте производителя — свыше 120 изделий, две трети из них пополнили товарную линейку в 2023 году.

— Наше предприятие показало хорошие результаты по выпуску продукции по сравнению с 2022-м. Мы значительно увеличили сложность изделий: в среднем на плату ставится от 500 до нескольких тысяч компонентов. За 2023 год всего на произведенные изделия установили около 500 миллионов компонентов, — рассказал основатель компании Роман Дементьев.