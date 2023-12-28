В центре на Пришвина для пенсионеров проведут занятия по английскому языку

28.12.2023. В центре московского долголетия «Бибирево» пройдет встреча клуба «Занимательный английский». Об этом сегодня сообщили сотрудники центра. «Приглашает жителей старшего возраста 28 декабря на занятия по английскому языку для начинающих, которое проведет Лариса Кислицына», — уточнили организаторы. По словам организаторов, причин выучить английский язык в любом возрасте множество – путешествия, возможность найти новых друзей и общаться через интернет, смотреть фильмы, слушать песни и читать книги в оригинале. Гостям необходимо иметь при себе социальную карту москвича. Мероприятие 0+. Начало в 10:30. Адрес Центра московского долголетия «Бибирево»: ул. Пришвина, д.12, корп.2.