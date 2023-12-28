Москвичей предупредили о резком похолодании на Новый год
Оттепель в Москве сменится резким похолоданием и в новогоднюю ночь столбик термометра не поднимется выше – 9 градусов. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, оттепель в столице продлится 29 и 30 декабря. А в новогоднюю ночь Москву накроет холодный атмосферный фронт.
«Причем, если в утренние часы еще будет около нуля столбик термометра болтаться, то днем уже ожидается понижение до минус двух — минус четырех, а вечером «свалимся» до минус восьми градусов», —пояснил Евгений Тишковец.
Он отметил, что днем и вечером 31 декабря ожидается снег, а ночью распогодится и ударит мороз.
«"Самое теплое" значение до минус девяти — минус четырнадцати градусов», — заявил синоптик, отметив, что и первый день в новом году будет солнечным и холодным.
Ранее стало известно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней в 2023 году. По данным «Яндекс.Погоды», в северной столице было 94 солнечных дня, а в Москве — только 84. Вместе с тем, Санкт-Петербургу не удалось занять первое место в целом по России, оно досталось Краснодару (116 дней). На втором месте — Уфа (115 дней).