Ефимов: Участок в Бескудниковском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Неэффективно используемую территорию на севере Москвы реорганизуют в рамках столичной программы комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«На участке площадью около 2 га построят почти 160 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Инвестиции в реализацию проекта превысят 50 млрд руб., ежегодный бюджетный эффект – 1,6 млрд руб. По итогам редевелопмента площадки будет создано не менее 4,6 тыс. рабочих мест», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что территория расположена по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 62, стр. 5, и имеет хорошую транспортную доступность – рядом находятся Дмитровское шоссе и станция метро «Верхние Лихоборы». Сейчас здесь размещены устаревшие АГЗС, автомойка, автосервис, а также объект незавершенного строительства.

«Согласно проекту решения на участке планируется построить гостиницу на 250 номеров общей площадью более 27 тыс. кв. м и современный административно-деловой комплекс общей площадью свыше 132 тыс. кв. м, включая офисы, отделения банков и страховых компаний, магазины, фитнес-центры и кафе. Также в рамках проекта предусмотрено строительство подземного паркинга. На части территории сформируют парковую зону», – отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба.