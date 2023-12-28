С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года не будет работать Единый контактный центр (ЕКЦ) комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы не будет работать с 30 декабря по 8 января. С 9 января специалисты начнут принимать обращения в обычном режиме – с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.