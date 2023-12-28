В Москве открылась выставка эфиопского христианского искусства

Выставка «Абиссинские песни. Рождество» пройдет в парке «Зарядье» с 28 декабря по 4 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культуры города Москвы.

© Пресс-служба департамента культуры города Москвы

Экспозиция посвящена эфиопскому христианскому искусству и традиции празднования Рождества в Эфиопии. Билеты можно приобрести на сайте и в терминалах на территории парка. В департаменте подчеркнули, что до вплоть до Рождества, 7 января, посещение выставки бесплатное.

Главными экспонатами стали двухчастная икона-складень с сюжетом Рождества и бегства Святого семейства в Египет, а также выносные металлические кресты на древках и резные деревянные кресты из фондов Музея русской иконы имени М.Ю. Абрамова.

Помимо этого, посетители экспозиции смогут увидеть традиционные предметы, которыми эфиопцы пользовались кофейной церемонии. Среди других объектов — плетеная посуда, кожаный сосуд для молока и чаша для инджеры (традиционное блюда эфиопской кухни — прим. «ВМ»), передает официальный сайт мэра Москвы.