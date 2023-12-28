Новогодние желания исполняются: вместо оттепели на Новый год в Москве будут сказочные морозы и снегопад

Внимание, арктическое ультраполярное вторжение — в Москве вместо ранее обещанной в новогоднюю ночь плюсовой температуры и дождя ударят морозы. Причем, это будет резкий перепад температуры. Если утром 31 декабря еще до плюс 1, то к ночи до -14, а возможно и до -18. Некоторые прогностические модели показывают, что может похолодать до -25 градусов. И снова сильный снегопад и скачки давления, предупреждает обозреватель погоды проекта Мeteoweb Алексей Сафонов :

— С 31 на 1 декабря в Москве и Московской области после прохождения холодного фронта будет стремительно холодать, это арктическое ультраполярное вторжение. Такие температуры у нас первого-второго и до пятого до минус 15, а некоторые модели ставят до минус 25, конечно, это минимальные температуры за сутки. Если это похолодание случится, а что-то подсказывает мне, что это действительно будет так, то Новый год нас будет встречать с температурами ниже 3-5 градусов относительно климатической нормы. Но модели прогностические дают всегда разную картину, мы этот прогноз прописывали уже дней пять, наверное, как, поэтому стоит следить за развитием синоптической обстановки, давно таких сложностей относительно прогноза погоды на 1 января по всей стране у нас не было. Стоит ждать сильного снегопада 31 декабря, относительно сильного, конечно. Вообще, осадки и их интенсивность — это самое трудная для прогноза величина, так что будем смотреть. Да, скорее всего, это будет проходить через снегопады, через скачки атмосферного давления. И, естественно, это будет приводить к усилению ветра.