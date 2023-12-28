Собянин: В Москве создается крупнейший кинокластер мирового уровня

Он отметил, что на месте заброшенного пустыря развивается Кинопарк Москино – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино. Уже завершили первый этап реконструкции МЕТМАШа. Привели в порядок 8 корпусов, два строения превратили в съемочные павильоны. На территорию бывшего завода переехал крупнейший склад костюма и реквизита «Жар-птица» – около 5 млн единиц разных предметов для кино и театра. Кроме того, модернизируют и Киностудию имени Горького. В планах – увеличить вдвое площадь ее рабочих пространств. «Также в новом году продолжим поддерживать кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в киноискусстве. Прием заявок на гранты начнется 1 января», – добавил Сергей Собянин.