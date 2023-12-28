Собянин рассказал о развитии кинокластера Метмаш

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кинокластера мирового уровня Метмаш. Там отремонтировали восемь корпусов, ещё два строения превратили в съёмочные павильоны.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Москино» — самая большая в мире площадка для съёмок натурного кино», — написал мэр в своём Telegram-канале

Он также сообщил, что туда переехал крупнейший склад костюма и реквизита «Жар-птица».

Вместе с тем в столице реконструируют киностудию им. Горького. Специалисты задумали увеличить вдвое площадь её рабочих пространств, уточнил глава города.