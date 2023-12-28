Дискотеки пройдут на катках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Дискотеки на льду пройдут на 10 катках фестиваля «Путешествие в Рождество», первое танцевальное мероприятие состоится 30 декабря. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Для тех, кто хочет провести вечер под зажигательные dj-сеты под открытым небом, в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» стартуют бесплатные дискотеки на 10 катках. Первая танцевальная вечеринка начнется в 20:00 30 декабря. Вторая намечена на 7 января. В этот вечер популярные диджеи будут работать для гостей праздника прямо на льду. А праздничная подсветка, которая будет меняться в такт музыке, создаст незабываемую праздничную атмосферу», – говорится в сообщении. Посещение площадок бесплатное, по предварительной регистрации на сайте «Московских сезонов».