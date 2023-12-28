Москвичи более 58 тыс. раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru
Москвичи более 58 тыс. раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Благодаря сервису на портале mos.ru горожане могут заранее записаться на прием к нотариусу и не тратить время в очереди. За два с половиной года работы услугой воспользовались уже более 58 тыc. раз, из них 22 тыс. раз – в 2023 году. К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы: если на момент начала работы в нем было представлено около 20 нотариусов, то сейчас их уже почти 250. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе», – говорится в материале.
Отмечается, что чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тыс. раз), наследства (более 11 тыс.) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тыс.). Помимо этого, востребованы услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью.
«Воспользоваться сервисом можно в каталоге услуг mos.ru в разделе «Услуги для жителей». Здесь нужно перейти во вкладку «Документы», выбрать из списка «Запись на прием к нотариусу» и нажать на кнопку «Получить услугу». В открывшемся окне необходимо указать тему обращения, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Некоторые поля сервис заполнит автоматически на основании информации, которую пользователь указал в своем профиле на mos.ru. После оформления заявки уведомление придет на электронную почту и в личный кабинет. Услуга доступна физическим лицам со стандартной учетной записью на портале mos.ru, а также представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям», – уточнили в пресс-службе.