Москвичи более 58 тыс. раз воспользовались сервисом предварительной записи на mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря сервису на портале mos.ru горожане могут заранее записаться на прием к нотариусу и не тратить время в очереди. За два с половиной года работы услугой воспользовались уже более 58 тыc. раз, из них 22 тыс. раз – в 2023 году. К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы: если на момент начала работы в нем было представлено около 20 нотариусов, то сейчас их уже почти 250. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе», – говорится в материале.

Отмечается, что чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тыс. раз), наследства (более 11 тыс.) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тыс.). Помимо этого, востребованы услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью.