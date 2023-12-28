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Названы самые популярные поощрения на сайте «Миллион призов» в 2023 году

На сайте «Миллион призов» в 2023 году самыми популярными поощрениями стали пополнение баланса карты «Тройка» и парковочного счета, а также билеты в Московский зоопарк. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Названы самые популярные поощрения на сайте «Миллион призов» в 2023 году
© Агентство «Москва»

«Полученные баллы можно обменять на 200, 400, 600, 800 или тысячу руб., которые будут зачислены на баланс карты «Тройка». Москвичи воспользовались такой опцией более 97 тыс. раз», – говорится в сообщении.

Так, поощрение «Московский паркинг» дает возможность пополнить счет в приложении «Парковки России». После покупки поощрения водитель получит 200 парковочных баллов. Один балл равен одному рублю. Пользователи выбрали этот вариант более 34 тыс. раз. Важно, чтобы профили в приложении и на портале mos.ru были привязаны к одному номеру телефона. Начисленные баллы можно потратить на оплату только уличной городской парковки.

Отмечается, что третьим по популярности поощрением стало посещение Московского зоопарка. За год такой возможностью воспользовались свыше 5 тыс. раз. В столичном зоопарке живут свыше 10 тыс. особей более чем 1,2 тыс. видов.

Кроме того, москвичи могли обменять баллы на билеты более чем в 38 театров и 11 музеев. Самые популярные – Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музея и музей-усадьба «Кусково». В категории «Театры» наибольшим интересом пользуются мероприятия, подготовленные Московским международным домом музыки, Московским драматическим театром имени Пушкина и Большим московским государственным цирком на проспекте Вернадского.

На сайте «Миллион призов» представлено более 200 различных поощрений, включая сувениры с символикой городских проектов, промокоды в кафе и магазины, билеты на культурные мероприятия, товары для дома. Пользователи также могут перевести баллы на благотворительность. «Баллы получают за участие в электронных проектах Правительства Москвы, среди которых «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Помощник Москвы», – добавили в пресс-службе.

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