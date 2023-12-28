Названы самые популярные поощрения на сайте «Миллион призов» в 2023 году

На сайте «Миллион призов» в 2023 году самыми популярными поощрениями стали пополнение баланса карты «Тройка» и парковочного счета, а также билеты в Московский зоопарк. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Полученные баллы можно обменять на 200, 400, 600, 800 или тысячу руб., которые будут зачислены на баланс карты «Тройка». Москвичи воспользовались такой опцией более 97 тыс. раз», – говорится в сообщении.

Так, поощрение «Московский паркинг» дает возможность пополнить счет в приложении «Парковки России». После покупки поощрения водитель получит 200 парковочных баллов. Один балл равен одному рублю. Пользователи выбрали этот вариант более 34 тыс. раз. Важно, чтобы профили в приложении и на портале mos.ru были привязаны к одному номеру телефона. Начисленные баллы можно потратить на оплату только уличной городской парковки.

Отмечается, что третьим по популярности поощрением стало посещение Московского зоопарка. За год такой возможностью воспользовались свыше 5 тыс. раз. В столичном зоопарке живут свыше 10 тыс. особей более чем 1,2 тыс. видов.

Кроме того, москвичи могли обменять баллы на билеты более чем в 38 театров и 11 музеев. Самые популярные – Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музея и музей-усадьба «Кусково». В категории «Театры» наибольшим интересом пользуются мероприятия, подготовленные Московским международным домом музыки, Московским драматическим театром имени Пушкина и Большим московским государственным цирком на проспекте Вернадского.