Новое шоу «Говорит Москва» начали показывать в павильоне «Макет Москвы»

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ начали показывать новое светотехническое шоу «Говорит Москва», ключевой акцент в его создании сделали на многообразии звуков, которыми наполнен мегаполис, – это звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском Спуске. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На пять минут зрителя захватывает стремительный ритм города, вовлекая его в многообразие звука и света. Удивительный эффект полного погружения достигается благодаря установленному в павильоне четырехканальному оборудованию, концентрирующему звук по всем сторонам света. Шоу передает не только красоту и очарование столицы, но и ее уют, комфорт, благоустроенность – все то, что отражает взаимную любовь города и его жителей», – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Уточняется, что увидеть новую шоу-программу можно в 11:00 и 20:00 в будни, а также в 11:00, 16:30 и 20:00 в выходные и праздничные дни. Помимо этого, в павильоне демонстрируют уже полюбившиеся всем светотехнические представления, такие как «Я шагаю по Москве», «История Москвы», «Мегаполис Москва», «Архитектурные стили», «Лучший город земли», «Московские окна», «Москва Булгакова» и «Времена года».