Эскалаторную галерею на Воробьевых горах украсили к Новому году

Сотрудники Дептранса подготовили к Новому году эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства. Фасад сооружения украсили еловыми ветками, игрушками и световой вывеской с цифрами 2024. Кроме того, на логотип метро одели новогодний колпак, а на потолке здания разместили более 110 праздничных украшений в виде подарочных упаковок и больших новогодних шаров, говорится в публикации. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, после открытия эскалаторной галереи в 2022 году поездки до МГУ имени Ломоносова, Дворца пионеров и станции метро "Университет" стали быстрее. Нижний вестибюль эскалаторной галереи располагается в 150 метрах от южного выхода станции "Воробьевы горы". В честь запуска объекта там работала выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров. Верхний вестибюль галереи выходит к улице Косыгина, а на его крыше располагается смотровая площадка с сувенирным магазином и кофейными аппаратами. Двухэтажные здания обоих вестибюлей облицованы мрамором и гранитом.